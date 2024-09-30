57-летняя Памела Андерсон вышла в свет без макияжа и восхитила фанатов

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон вышла в свет без макияжа и восхитила фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

57-летняя звезда «Спасателей Малибу» посетила Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне, Испания. Для мероприятия Андерсон выбрала бежевые остроносые туфли и свободное платье, оформленное ярким цветочным принтом. На размещенных кадрах видно, что знаменитость решила отказаться от декоративной косметики и распустила волосы.

Поклонники оценили естественный внешний вид кумира в комментариях под материалом. «Какой восхитительный контраст с сильно накрашенными лицами других знаменитостей», «Выглядит фантастически», «Я восхищаюсь Андерсон, потому что она взяла под контроль свою жизнь, что в Голливуде сделать непросто», «Она выглядит потрясающе», «Молодец, что не пытается выглядеть как 25-летняя девушка. Более взрослая и стильная Пэм, и я уверена, что ей очень комфортно в этом образе», — высказывались они.

В августе Памела Андерсон объяснила отказ от макияжа. Тогда в разговоре с журналистами актриса призналась, что устала тратить время на укладку и грим.