Домохозяек призвали помыть окна с марганцовкой

«БелНовости»: сохранить чистоту окон на полгода удастся, помыв их с марганцовкой

Сохранить чистоту окон на полгода удастся, помыв их с марганцовкой. К использованию этого метода домохозяек призвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты предложили влить примерно в литр прохладной воды стандартную порцию кондиционера для белья, размешать раствор, а затем добавить щепотку марганцовки и убедиться, что та полностью растворилась — в противном случае существует риск повредить стекла. После этого понадобится перелить готовый состав в пульверизатор, нанести на окна и вымыть их. В конце уборки эксперты порекомендовали протереть стекла чистой сухой тряпкой и отполировать листом газеты, чтобы те блестели. Они заверили, что при мытье окон таким способом через несколько дней на них не появится пыль, как это бывает со многими другими средствами, и они будут оставаться чистыми даже после осенних дождей.

Ранее в этот же день домохозяйкам посоветовали постирать влажные салфетки в стиральной машине вместе с одеждой.