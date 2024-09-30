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21:10, 30 сентября 2024Экономика

Домохозяек призвали помыть окна с марганцовкой

«БелНовости»: сохранить чистоту окон на полгода удастся, помыв их с марганцовкой

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Сохранить чистоту окон на полгода удастся, помыв их с марганцовкой. К использованию этого метода домохозяек призвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты предложили влить примерно в литр прохладной воды стандартную порцию кондиционера для белья, размешать раствор, а затем добавить щепотку марганцовки и убедиться, что та полностью растворилась — в противном случае существует риск повредить стекла. После этого понадобится перелить готовый состав в пульверизатор, нанести на окна и вымыть их. В конце уборки эксперты порекомендовали протереть стекла чистой сухой тряпкой и отполировать листом газеты, чтобы те блестели. Они заверили, что при мытье окон таким способом через несколько дней на них не появится пыль, как это бывает со многими другими средствами, и они будут оставаться чистыми даже после осенних дождей.

Ранее в этот же день домохозяйкам посоветовали постирать влажные салфетки в стиральной машине вместе с одеждой.

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      Полина Кислицына
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