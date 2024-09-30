Сальдо: Запад и его марионетки недоговороспособны

Запад и его союзники являются недоговороспособными. Такое заявление сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Теоретически сесть за стол переговоров — это лучше, чем воевать. Однако после 1945 года в истории не было случая окончания войн путем переговоров. Да и недавние события, те же минские переговоры, показали, что Запад и его марионетки недоговороспособны», — рассказал чиновник.

Он добавил, что исходной позицией России на переговорах является освобождение всех российских территорий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция (СВО) носит освободительный характер. По словам Путина, Украину с 2014-го года готовили к противостоянию с Россией, несмотря на попытки Москвы решить конфликт мирным путем.