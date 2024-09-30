Теорию о темной материи предложили пересмотреть

The Astrophysical Journal Letters: темную материю предложили пересмотреть

Группа ученых предложила пересмотреть существующие представления о взаимодействии темной материи с обычным веществом. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Темная материя, которая не взаимодействует со светом и не имеет электрического заряда, долгое время считалась действующей исключительно через гравитацию. Тем не менее новое исследование предполагает, что темная и обычная материи могут взаимодействовать не только гравитационно, но и другим, пока неустановленным способом. Это открытие бросает вызов устоявшимся теориям о темной материи.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи провели моделирование двух сценариев: одного, где темная и обычная материи взаимодействуют только через гравитацию, и другого, где есть дополнительные взаимодействия. При моделировании они рассмотрели распределение звезд в сверхслабых карликовых галактиках (UFD). Ожидалось, что в случае чисто гравитационного взаимодействия звезды будут плотнее сгруппированы в центре галактик, а при наличии других взаимодействий распределение звезд станет более равномерным.

Сравнение смоделированных данных с наблюдениями шести карликовых галактик показало, что модель с дополнительным взаимодействием лучше соответствовала реальным данным. Это указывает на то, что темная и обычная материи могут взаимодействовать не только через гравитацию, как считалось ранее.

Хотя точная природа этого взаимодействия пока неясна, само его наличие ставит под сомнение традиционные модели темной материи и открывает новые перспективы для исследований. Это также может привести к разработке новых методов для прямого обнаружения темной материи, что приближает ученых к разгадке ее тайны.