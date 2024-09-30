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09:55, 30 сентября 2024Россия

Путин назвал Россию исторической родиной Донбасса

Путин: Россия — историческая родина Донбасса и Новороссии

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Россия является исторической родиной как Донбасса, так и Новороссии. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении в честь годовщины присоединения регионов. Ролик опубликовала пресс-служба Кремля в Telegram.

При этом Украина хотела навсегда оторвать эти регионы и отделить их от России, подчеркнул он.

Путин поблагодарил жителей Донбасса и Новороссии за проявленную ими стойкость. Он отметил, что в период проведения спецоперации за будущее России борются все ее регионы.

В видеообращении глава государства также высказался о спецоперации. Он заявил о ее освободительном характере и добавил, что решение о начале боевых действий было правильным и подтвержденным последующим развитием событий.

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      Алан Босиков
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