Путин назвал Россию исторической родиной Донбасса

Путин: Россия — историческая родина Донбасса и Новороссии

Россия является исторической родиной как Донбасса, так и Новороссии. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении в честь годовщины присоединения регионов. Ролик опубликовала пресс-служба Кремля в Telegram.

При этом Украина хотела навсегда оторвать эти регионы и отделить их от России, подчеркнул он.

Путин поблагодарил жителей Донбасса и Новороссии за проявленную ими стойкость. Он отметил, что в период проведения спецоперации за будущее России борются все ее регионы.

В видеообращении глава государства также высказался о спецоперации. Он заявил о ее освободительном характере и добавил, что решение о начале боевых действий было правильным и подтвержденным последующим развитием событий.

