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09:49, 30 сентября 2024Россия

Путин обратился к россиянам по поводу СВО

Путин заявил, что все намеченные цели СВО будут достигнуты
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov /Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам по поводу специальной военной операции (СВО) на Украине, заявив, что все намеченные цели будут достигнуты, передает РИА Новости.

«Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты», — отметил Путин в видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Ранее глава государства заявил, что СВО носит освободительный характер. По его словам, целями поддерживаемого Западом Киева были не только Крым и Донбасс, но также и другие российские регионы.

Путин обозначил, что развитие событий подтвердило необходимость проведения спецоперации, поскольку Украину с 2014 года готовили к противостоянию с Россией, несмотря на попытки Москвы мирным путем урегулировать конфликт.

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      Елена Торубарова
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