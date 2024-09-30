Путин обратился к россиянам по поводу СВО

Путин заявил, что все намеченные цели СВО будут достигнуты

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам по поводу специальной военной операции (СВО) на Украине, заявив, что все намеченные цели будут достигнуты, передает РИА Новости.

«Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты», — отметил Путин в видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Ранее глава государства заявил, что СВО носит освободительный характер. По его словам, целями поддерживаемого Западом Киева были не только Крым и Донбасс, но также и другие российские регионы.

Путин обозначил, что развитие событий подтвердило необходимость проведения спецоперации, поскольку Украину с 2014 года готовили к противостоянию с Россией, несмотря на попытки Москвы мирным путем урегулировать конфликт.