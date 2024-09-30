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13:07, 30 сентября 2024Моя страна

Упитанный кабанчик застрял в заборе

В Прибайкалье упитанный кабанчик застрял в заборе

Кадр: Заповедное Прибайкалье / vk.com

Дикий кабан застрял в заборе одного из участков на окраине поселка Байкал в Слюдянском районе. Животное обнаружила местная жительница, сообщает лесничество «Заповедное Прибайкалье».

Госинспекоры Байкальского участкового лесничества освободили упитанного кабана за несколько минут.

«На голову кабану (это оказалась взрослая самка) мы с коллегой Велеславом Тайгой набросили непрозрачную мягкую пленку, чтобы иметь возможность уклониться от потенциальной атаки зверя, дезориентировать его», — рассказали инспекторы. По их словам, затем они перерубили проволоку, в которой запутался зверь.

После освобождения кабан сбежал. Специалисты считают, что серьезных повреждений за время сидения в проволочном заборе животное не получило.

«Звери стараются избегать встреч с людьми. Но всеядные кабаны, бывает, забредают в поселок полакомиться урожаем на огородах, поэтому местные власти и государственные инспекторы не устают напоминать жителям и дачникам о необходимости установки ограждений участков, содержании заборов в исправном состоянии», — отметили в лесничестве.

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      Варвара Кошечкина
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