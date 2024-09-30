В Прибайкалье упитанный кабанчик застрял в заборе

Дикий кабан застрял в заборе одного из участков на окраине поселка Байкал в Слюдянском районе. Животное обнаружила местная жительница, сообщает лесничество «Заповедное Прибайкалье».

Госинспекоры Байкальского участкового лесничества освободили упитанного кабана за несколько минут.

«На голову кабану (это оказалась взрослая самка) мы с коллегой Велеславом Тайгой набросили непрозрачную мягкую пленку, чтобы иметь возможность уклониться от потенциальной атаки зверя, дезориентировать его», — рассказали инспекторы. По их словам, затем они перерубили проволоку, в которой запутался зверь.

После освобождения кабан сбежал. Специалисты считают, что серьезных повреждений за время сидения в проволочном заборе животное не получило.

«Звери стараются избегать встреч с людьми. Но всеядные кабаны, бывает, забредают в поселок полакомиться урожаем на огородах, поэтому местные власти и государственные инспекторы не устают напоминать жителям и дачникам о необходимости установки ограждений участков, содержании заборов в исправном состоянии», — отметили в лесничестве.