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14:48, 30 сентября 2024Экономика

Завод комплектующих для iPhone прекратил работу из-за пожара

Завод Tata Electronics Private Limited в Индии прекратил работу из-за пожара

Фото: Haripriya Suresh / Reuters

Завод Tata Electronics Private Limited, который производит комплектующие для iPhone, на неопределенный срок прекратил работу. О приостановке предприятия в штате Тамилнад на юге Индии со ссылкой на источники сообщает The Business Standard.

Пожар на предприятии вспыхнул в субботу, 28 сентября. Здание, где расположено производство задних панелей и компонентов iPhone, сильно выгорело изнутри и снаружи. По словам старшего сотрудника индийского министерства здравоохранения Шилпы Прабхакар Сатиш, у постройки частично обрушилась крыша.

«Мы разместили пожарные машины на заводе, поскольку есть вероятность повторного пожара или появления дыма при демонтаже навесов, пострадавших во время пожара», — заявил окружной пожарный М. Велу.

Apple не прокомментировала инцидент, в то время как в Tata заявили, что причина пожара расследуется, а протоколы чрезвычайных ситуаций на заводе гарантируют безопасность сотрудников. Сумма ущерба пока не разглашается.

Ранее стало известно, что председатель Комитета по делам Коммунистической партии Китая в Палате представителей США Джон Муленар попросил министра обороны страны Ллойда Остина внести китайские компании BOE и Tianma Microelectronics в санкционный список. Если это решение примут, Apple могут принудить разорвать контракты с поставщиками экранов для iPhone, потеря важного поставщика может обернуться для компании проблемами.

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      Вячеслав Агапов
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