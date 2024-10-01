Армия Израиля объявила о начале наземной операции на юге Ливана

ЦАХАЛ объявил о начале ограниченной наземной операции на юге Ливана

Израильская армия сообщила, что приступила к проведению ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что несколько часов назад ЦАХАЛ начал ограниченные, локальные и целенаправленные наземные рейды против террористических целей и инфраструктуры «Хезболлах» в Южном Ливане. Цели находятся в поселках у границы, поэтому представляют опасность для населенных пунктов на севере Израиля.

«Армия обороны Израиля продолжает действовать с целью достижения целей войны и делает все необходимое для защиты граждан Израиля и возвращения жителей северного Израиля в свои дома», — отметили вонные.

Ранее издание Ynet написало, что военно-политический кабинет Израиля одобрил следующую фазу операции в Ливане. В ходе обсуждения министры «выразили протест» против утечек, который появились с американской стороны касательно планов Израиля.