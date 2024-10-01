Беременная россиянка захотела принять участие в СВО и получила отказ

В Новосибирске 18-летней беременной студентке отказали в участии в СВО

В Новосибирске 18-летняя беременная студентка захотела принять участие в специальной военной операции (СВО) на Украине и получила отказ. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По данным издания, россиянка обратилась в военкомат, желая заключить контракт для прохождения службы в зоне спецоперации. Свой поступок она объяснила тем, что хочет помочь стране в трудные времена.

Для заключения контракта с Минобороны ей необходимо было собрать пакет документов и пройти медкомиссию. Как уточняет издание, при прохождении медосмотра выяснилось, что девушка находится на третьей неделе беременности. В участии в СВО ей отказали.

Ранее школьница из Новосибирска уехала в зону СВО втайне от родителей. Контракт с Минобороны она подписала до сдачи Единого госэкзамена.