Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:09, 1 октября 2024Россия

Беременная россиянка захотела принять участие в СВО и получила отказ

В Новосибирске 18-летней беременной студентке отказали в участии в СВО

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

В Новосибирске 18-летняя беременная студентка захотела принять участие в специальной военной операции (СВО) на Украине и получила отказ. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По данным издания, россиянка обратилась в военкомат, желая заключить контракт для прохождения службы в зоне спецоперации. Свой поступок она объяснила тем, что хочет помочь стране в трудные времена.

Для заключения контракта с Минобороны ей необходимо было собрать пакет документов и пройти медкомиссию. Как уточняет издание, при прохождении медосмотра выяснилось, что девушка находится на третьей неделе беременности. В участии в СВО ей отказали.

Ранее школьница из Новосибирска уехала в зону СВО втайне от родителей. Контракт с Минобороны она подписала до сдачи Единого госэкзамена.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Умер певец Вячеслав Добрынин

      Россиянам назвали места для наблюдения за китами

      Стало известно об окружении Угледара российскими войсками

      Российского военного осудили на 5,5 года за уклонение от службы

      В Центробанке предупредили о росте ставки выше 20 процентов

      Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

      На Церере обнаружили застывший океан

      Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр»

      Беременная россиянка захотела принять участие в СВО и получила отказ

      Авербух пожаловался на падение интереса к фигурному катанию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше