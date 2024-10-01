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15:31, 1 октября 2024Культура

Марат Башаров оказался под угрозой ареста

Адвокат Власова: Марата Башарова могут арестовать из-за многочисленных штрафов

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Актера и телеведущего Марата Башарова могут привлечь к административному аресту до 15 суток из-за многочисленных штрафов за нарушение ПДД. Таким мнением в разговоре с Telegram-каналом «Звездач» поделилась адвокат Ольга Власова.

«Либо привлечь к принудительным работам. Обычно злостное уклонение от уплаты штрафов подразумевает такой побочный эффект, как привлечение в ход судебных приставов и судебной волокиты», — рассказала она об угрозе ареста актера.

Ранее у актера нашли более 600 штрафов за нарушение ПДД. Так, с начала этого года Башарова оштрафовали 308 раз, за 2023 год он получил 258 штрафов, а за 2022 — 52. Большинство из них — за превышение скорости и несоблюдение знаков или разметки.

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