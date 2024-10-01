Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:44, 1 октября 2024Культура

Появились подробности последнего месяца жизни Добрынина

Shot: певец Добрынин последний месяц жизни не вставал с постели
Вячеслав Добрынин

Вячеслав Добрынин. Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Подробности последнего месяца жизни певца и композитора Вячеслава Добрынина стали известны Shot. По его данным, артисту стало хуже в сентябре, и он уже не вставал с постели в этот период. Он уходил в окружении семьи — они были с ним до последнего.

Изначально композитор попал в больницу с подозрением на очередной инсульт. Известно, что ранее он уже переносил несколько инсультов, из-за чего получил инвалидность. Последние несколько лет он не выступал из последствий болезни.

В больнице Добрынину не смогли помочь. Он скончался во вторник, 1 октября, в 11 часов утра.

О смерти советского и российского композитора, народного артиста России Вячеслава Добрынина ранее сообщила его супруга. Он ушел из жизни в возрасте 78 лет.

При жизни песни на музыку Добрынина исполняли такие артисты, как Алла Пугачава, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский, Маша Распутина, Лев Лещенко и другие.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Алимпиева
      Обсудить
      Последние новости

      Умер певец Вячеслав Добрынин

      Названа средняя сумма долгов россиян-ипотечников

      Объекты инфраструктуры повреждены в Запорожье

      В ДНР признали геноцидом преступления нацистов на территории региона в годы войны

      Российским военным поставили партию «Панцирей»

      Родственники российского бойца СВО сообщили о таинственном исчезновении выплат

      Над российским регионом сбили украинский беспилотник

      Пытавшегося скрыться от силовиков экс-главу полка ГИБДД оштрафовали

      За аферы при гособоронзаказе заключен под стражу бизнесмен по делу полковника Росгвардии

      Популярный в России комик назвал главный урок пребывания в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше