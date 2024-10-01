Появились подробности последнего месяца жизни Добрынина

Shot: певец Добрынин последний месяц жизни не вставал с постели

Подробности последнего месяца жизни певца и композитора Вячеслава Добрынина стали известны Shot. По его данным, артисту стало хуже в сентябре, и он уже не вставал с постели в этот период. Он уходил в окружении семьи — они были с ним до последнего.

Изначально композитор попал в больницу с подозрением на очередной инсульт. Известно, что ранее он уже переносил несколько инсультов, из-за чего получил инвалидность. Последние несколько лет он не выступал из последствий болезни.

В больнице Добрынину не смогли помочь. Он скончался во вторник, 1 октября, в 11 часов утра.

О смерти советского и российского композитора, народного артиста России Вячеслава Добрынина ранее сообщила его супруга. Он ушел из жизни в возрасте 78 лет.

При жизни песни на музыку Добрынина исполняли такие артисты, как Алла Пугачава, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский, Маша Распутина, Лев Лещенко и другие.