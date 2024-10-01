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05:29, 1 октября 2024Путешествия

Россиянин описал общежитие студенток в Германии словами «в прихожей — целый ящик пива»

Фото: Shutterstock / Fotodom

Российский путешественник побывал в женском студенческом общежитии в Германии и поделился впечатлениями. Он описал увиденное в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор встретил немецкую студентку в баре. «Девушка сидела за столом, листая учебники и попивая пиво, — в Германии это нормальная практика», — подчеркнул он. Новая знакомая предложила россиянину посмотреть на условия жизни учащихся и пригласила его в общежитие.

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«Первое, что бросилось мне в глаза, — это целый ящик пива, который стоял в прихожей. Короче говоря, немецкие студентки живут в кайф!» — рассказал путешественник.

По его словам, студенческая квартира была рассчитана на трех девушек. Каждая из них располагала своей комнатой с кроватью, письменным столом и полками. А кухня и ванная были общими.

В распоряжении студенток были три холодильника, микроволновка, посудомоечная машина, а также стиральная и сушильная машины, вся техника — немецкого производства. При этом в общежитии была столовая. «Цены там не очень высокие, а выбор еды довольно большой», — заключил автор.

Этот же блогер рассказывал, как ходил на свидание сразу с двумя немками. Он описал этот опыт словами «облом вселенского масштаба».

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      Мария Борисова
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