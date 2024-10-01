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18:07, 1 октября 2024Бывший СССР

В ДНР мирный житель пострадал от обстрела ВСУ

Мирный житель ДНР пострадал в результате обстрела ВСУ

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Донецкой народной республике (ДНР) мирный житель ранен в результате обстрела Горловки Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 1 октября, написал мэр населенного пункта Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель Горловки», — сообщил градоначальник. О других пострадавших не сообщалось.

Совместный центр контроля и координации (СЦКК) рассказал об ударе четырех снарядов калибра 155 миллиметров образца НАТО по Горловке в 16:10 мск. Два из них упали в центре, а два на северо-востоке города.

23 сентября СЦКК также сообщал об обстреле Горловки американскими снарядами того же калибра. Тогда о пострадавших информация не поступала.

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      Алевтина Запольская
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