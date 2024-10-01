В ДНР признали геноцидом преступления нацистов на территории региона в годы войны

Суд ДНР признал геноцидом преступления нацистов в регионе в годы войны

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) признал геноцидом преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории региона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре и Следственном комитете (СК) России.

По данным ведомств, в ходе изучения архивных материалов были установлены обстоятельства уничтожения мирного населения, разграбления и разрушения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, культурных, лечебных и образовательных учреждений.

В процессе судебных слушаний было установлено, что число убитых и замученных мирных жителей превысило 174 тысячи человек, более 149 тысяч военнопленных, а также вывезено не менее 252 тысяч граждан СССР в другие государства на принудительные работы.

По поручению генпрокурора России Игоря Краснова было подготовлено и направлено заявление о признании геноцидом военных действий фашистской Германии на территории Сталинской области (в настоящее время — ДНР).

Ранее сообщалось, что преступления нацистов в Адыгее во времена Великой Отечественной войны признали геноцидом.