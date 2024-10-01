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16:15, 1 октября 2024Интернет и СМИ

В популярной соцсети появилась новая функция

VK Видео представила новый видеоредактор

Фото: Unsplash

VK Видео представила обновленный видеоредактор: авторы смогут редактировать ролики после загрузки, создавать клипы из длинных видео в пару кликов, а также прикреплять клипы к длинным видео для промо. Об этом рассказали в пресс-службе соцсети.

Изменения в видео можно вносить без необходимости удаления и повторной загрузки ролика. Авторы смогут обрезать видео в начале и конце, а также вырезать ненужные фрагменты из любой части.

«Новая функция пригодится, когда, например, необходимо удалить нативную рекламу после окончания договора. Все метрики, такие как количество просмотров, лайки и комментарии, сохраняются», — рассказали в пресс-службе. Функция будет доступна в веб-версии VK Видео.

В меню появится кнопка «Создать клип», которая позволяет выбрать необходимый эпизод для дальнейшего редактирования. Здесь можно будет обрезать, добавлять музыку и субтитры, а затем публиковать готовый клип.

Авторы также смогут связывать короткие клипы с длинными видео, эта функция станет полезна для создания тизеров и продвижения основного контента. Авторы могут прикреплять до двадцати коротких роликов к длинному видео в режиме редактирования.

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      Варвара Кошечкина
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