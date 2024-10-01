В Японии поставили бывших министров обороны на новые должности в правительстве

В Японии огласили новый состав правительства

Япония объявила о новом составе правительства страны. Соответствующий список огласил оставшийся на своем посту генсек японского кабмина Есимаса Хаяси, передает ТАСС.

Как следует из документа, Минобороны Японии возглавит Гэн Накатани, уже занимавший должность главы этого министерства в 2014-2016 годы. Кроме того, японский МИД также возглавит бывший глава оборонного ведомства (2018-2019 годы) Такэси Ивая.

Ранее стало известно, что нижняя палата парламента Японии избрала главу правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исибу новым премьер-министром страны. Выборы проходили в два тура после сообщений о том, что Фумио Кисида заявил об отказе баллотироваться на второй срок на посту премьера страны.