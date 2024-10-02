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12:48, 2 октября 2024Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в топе без бюстгальтера

Кадр: @hoskelsa

Шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывший «ангел» Victoria's Secret разместила видео, в котором примерила черные штаны с низкой посадкой и белый облегающий топ без рукавов. При этом 35-летняя манекенщица отказалась от бюстгальтера, демонстрируя просвечивающуюся грудь.

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Свой образ она украсила подвеской, белой сумкой и большими наушниками. Вдобавок она распустила волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах.

В сентябре бывший «ангел» Victoria's Secret показала фото в откровенном виде без бюстгальтера. 35-летняя звезда разместила серию кадров в черном классическом костюме, состоящем из брюк и пиджака.

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      Карина Черных
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