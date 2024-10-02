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20:44, 2 октября 2024Мир

Госдеп США раскритиковал объявление Израилем генсека ООН персоной нон грата

Госдеп: объявление Израилем генсека ООН персоной нон грата непродуктивно
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: David Dee Delgado / Reuters

Решение объявить генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриша персоной нон грата является «непродуктивным». Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер во время брифинга, трансляция которого проходила на официальном YouTube-канале ведомства.

«США не считают, что решение Израиля объявить генсека ООН персоной нон грата будет продуктивным в каком-либо виде», — отметил представитель Госдепа.

Днем 2 октября глава израильского МИД Исраэль Кац объявил Гутерриша персоной нон грата. Он заявил, что генсек якобы открыто ненавидит Израиль, а также «оказывает поддержку террористам и насильникам». Дипломат не исключил, что глава всемирной организации якобы поддерживает и ливанское шиитское движение «Хезболла», а также Иран и йеменских хуситов.

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      Дарья Устьянцева
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