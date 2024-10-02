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14:02, 2 октября 2024Россия

Пожар в московской гостинице попал на видео

Пожар в гостинице «Охотник» в Москве попал на видео

Очевидцы сняли на видео пожар в московской гостинице «Охотник». Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал MSK1.

Здание на ходится на Головинском шоссе. На кадрах видна горящая крыша гостиницы, от которой поднимается столб черного дыма.

По данным Telegram-канала «Агентство "Москва"», из здания эвакуировали 120 человек. Информация о пострадавших, а также о причинах пожара на данный момент уточняется.

В этот же день в Московском районе Санкт-Петербурга эвакуировали детский сад из-за задымления. Всего на улицу вывели более 200 детей. Позже стало известно, что произошло короткое замыкание, но возгорания не последовало.

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      Никита Абрамов
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