Пожар в московской гостинице попал на видео

Пожар в гостинице «Охотник» в Москве попал на видео

Очевидцы сняли на видео пожар в московской гостинице «Охотник». Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал MSK1.

Здание на ходится на Головинском шоссе. На кадрах видна горящая крыша гостиницы, от которой поднимается столб черного дыма.

По данным Telegram-канала «Агентство "Москва"», из здания эвакуировали 120 человек. Информация о пострадавших, а также о причинах пожара на данный момент уточняется.

В этот же день в Московском районе Санкт-Петербурга эвакуировали детский сад из-за задымления. Всего на улицу вывели более 200 детей. Позже стало известно, что произошло короткое замыкание, но возгорания не последовало.