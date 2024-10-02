Продюсер назвал бегущих из Израиля артистов крысами

Продюсер Дворцов назвал бегущих из Израиля артистов крысами

Продюсер и концертный директор Сергей Дворцов высказался об артистах, которые уехали сначала из России, а теперь покинули Израиль. Слова шоумена приводит Life.ru.

«Сейчас из Израиля уезжают все иноагенты, все в разные страны разъезжаются. Уверен, ни один из них там не останется сейчас. Первыми с тонущего корабля бегут крысы. Вот они как раз таки эти самые крысы, которые бегут», — заявил Дворцов.

По его мнению, в Россию может в скором времени вернуться певица Алла Пугачева, которая также покинула Израиль вместе с семьей. «Пугачева скитается по миру со своим иноагентом, они вынуждены покинуть Израиль, приезжают ненадолго в США, к Кристине Орбакайте. Но я уверен, что Пугачева вернется в Москву и обоснуется здесь», — подытожил он.

Ранее стало известно, что Пугачеву призвали лишить доходов в России.