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20:42, 2 октября 2024Культура

Продюсер назвал бегущих из Израиля артистов крысами

Продюсер Дворцов назвал бегущих из Израиля артистов крысами

Фото: Yara Abi Nader / Reuters

Продюсер и концертный директор Сергей Дворцов высказался об артистах, которые уехали сначала из России, а теперь покинули Израиль. Слова шоумена приводит Life.ru.

«Сейчас из Израиля уезжают все иноагенты, все в разные страны разъезжаются. Уверен, ни один из них там не останется сейчас. Первыми с тонущего корабля бегут крысы. Вот они как раз таки эти самые крысы, которые бегут», — заявил Дворцов.

По его мнению, в Россию может в скором времени вернуться певица Алла Пугачева, которая также покинула Израиль вместе с семьей. «Пугачева скитается по миру со своим иноагентом, они вынуждены покинуть Израиль, приезжают ненадолго в США, к Кристине Орбакайте. Но я уверен, что Пугачева вернется в Москву и обоснуется здесь», — подытожил он.

Ранее стало известно, что Пугачеву призвали лишить доходов в России.

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      Андрей Шеньшаков
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