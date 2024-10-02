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01:14, 2 октября 2024Мир

В МИД России сообщили о подготовке безвизовых соглашений с девятью странами

Климов: РФ готовит безвизовые соглашения со странами Африки и Ближнего Востока

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Глава консульского департамента Министерства иностранных дел (МИД) России Алексей Климов сообщил, что РФ готовит соглашения о безвизовом режиме с девятью государствами Африки и Ближнего Востока. В интервью ТАСС он не стал уточнять возможные сроки окончания этого процесса, так как переговоры по проектам соглашений о безвизе находятся на различных стадиях и имеют свою специфику.

«Проработка соглашений об отмене визовых требований, предусматривающих безвизовый въезд при краткосрочных поездках граждан, как правило, до 90 дней, в настоящее время ведется с целым рядом дружественных стран», — указал он.

Климов заявил, что общественность будут незамедлительно информировать по достижении конкретных результатов работы.

Ранее эксперт ЭИСИ, кандидат исторических наук Александр Рудаков заявил, что Россия возвращает влияние в Африке. По мнению эксперта, важно, что Россия выступает за многополярный мир, поддерживает желание «Глобального Юга» увеличивать количество голосов на международной арене при принятии решений.

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      Маргарита Пименова
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