В России глава района согласился поехать на СВО ради льготной ипотеки для детей

Chita.ru: глава района в Забайкалье согласился поехать на СВО ради ипотеки

Глава Сретенского района Забайкальского края Алексей Закурдаев добровольно согласился поехать на специальную военную операцию (СВО) ради льготной ипотеки для своих детей. Об этом россиянин сообщил в беседе с порталом Chita.ru.

Он отметил, что уже подписал контракт с Минобороны. «Как участнику СВО ипотечный льготный кредит позволяет купить жилье под 3 процента. А в обычных условиях я, к сожалению, не возьму», — разъяснил Закурдаев.

При этом глава Сретенского района выразил сожаление, что не сможет получить занимаемую сейчас должность после возвращения из зоны боевых действий.

Кроме того, он подчеркнул, что в первую очередь им движет чувство патриотизма, а уже во вторую — желание избавиться от долговых обязательств и получить новый кредит.

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