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10:51, 2 октября 2024Россия

В России глава района согласился поехать на СВО ради льготной ипотеки для детей

Chita.ru: глава района в Забайкалье согласился поехать на СВО ради ипотеки

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Глава Сретенского района Забайкальского края Алексей Закурдаев добровольно согласился поехать на специальную военную операцию (СВО) ради льготной ипотеки для своих детей. Об этом россиянин сообщил в беседе с порталом Chita.ru.

Он отметил, что уже подписал контракт с Минобороны. «Как участнику СВО ипотечный льготный кредит позволяет купить жилье под 3 процента. А в обычных условиях я, к сожалению, не возьму», — разъяснил Закурдаев.

При этом глава Сретенского района выразил сожаление, что не сможет получить занимаемую сейчас должность после возвращения из зоны боевых действий.

Кроме того, он подчеркнул, что в первую очередь им движет чувство патриотизма, а уже во вторую — желание избавиться от долговых обязательств и получить новый кредит.

Ранее депутату Государственной Думы от КПРФ Денису Парфенову предложили отправиться на фронт после его возможного участия во встрече с проституткой в одном из кабинетов нижней палаты парламента. С такой инициативой выступили представители общественного движения «Ветераны России», когда ознакомились с провокационным роликом.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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