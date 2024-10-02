Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:03, 2 октября 2024Силовые структуры

Верховный суд направил на пересмотр дело калининградских врачей

Суд направил на пересмотр дело врачей, осужденных за убийство младенца

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Верховный суд России направил на пересмотр дело врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, осужденных за убийство младенца в роддоме. Об этом сообщает РИА Новости.

Верховный суд отменил апелляционное определение Первого апелляционного суда и кассационное определение уголовной коллегии Верховного суда РФ, а также взял фигуранток дела под стражу до 27 декабря.

В сентябре 2022 года Московский областной суд дал Сушкевич и Белой 9 и 9,5 года колонии общего режима. По версии следствия, в ноябре 2018 года в роддоме №4 города Калининграда женщина родила сына весом около 700 граммов. Белая решила избавиться от ребенка, чтобы не портить статистику, для чего вызвала анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич, которая и ввела младенцу сульфат магния, отчего он не выжил.

10 декабря 2020 года Калининградским областным судом с участием присяжных вынесен оправдательный приговор, в связи с недоказанностью введения ребенку препарата.

Что думаешь? Оцени!
      Артем Соколов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ в спешке покинули Угледар и сдали город российским войскам. В США рассказали, как это может отразиться на Зеленском

      В Москве появится станция метро «Достоевская»

      В Латвии усилили ПВО на границе с Россией

      В ЦБ оценили возможность повышения цели по инфляции

      16-летняя россиянка не сумела прижиться в новом классе и бесследно исчезла

      Верховный суд направил на пересмотр дело калининградских врачей

      Pink Floyd продаст права на культовые песни за 400 миллионов долларов

      Характеристики iPhone SE подтвердили

      Захарова обвинила Украину в вымещении злобы на мирном населении Донбасса

      Пыльную бурю на юге России показали со спутника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше