Верховный суд направил на пересмотр дело калининградских врачей

Суд направил на пересмотр дело врачей, осужденных за убийство младенца

Верховный суд России направил на пересмотр дело врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, осужденных за убийство младенца в роддоме. Об этом сообщает РИА Новости.

Верховный суд отменил апелляционное определение Первого апелляционного суда и кассационное определение уголовной коллегии Верховного суда РФ, а также взял фигуранток дела под стражу до 27 декабря.

В сентябре 2022 года Московский областной суд дал Сушкевич и Белой 9 и 9,5 года колонии общего режима. По версии следствия, в ноябре 2018 года в роддоме №4 города Калининграда женщина родила сына весом около 700 граммов. Белая решила избавиться от ребенка, чтобы не портить статистику, для чего вызвала анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич, которая и ввела младенцу сульфат магния, отчего он не выжил.

10 декабря 2020 года Калининградским областным судом с участием присяжных вынесен оправдательный приговор, в связи с недоказанностью введения ребенку препарата.