«Временами я туповат». В чем признались напарники Харрис и Трампа во время своих дебатов и кто из них победил?

CBS: напарник Трампа Вэнс победил на дебатах против соратника Харрис Уолца

В ночь на 2 октября по московскому времени кандидаты в вице-президенты США демократ Тим Уолц и его оппонент-республиканец Джей Ди Вэнс встретились в студии телеканала CBS в Нью-Йорке для проведения дебатов. Этот раунд может стать последним словом в предвыборных кампаниях Камалы Харрис и Дональда Трампа перед президентскими выборами, которые пройдут 5 ноября.

Суть напарника по президентской гонке обычно заключается в том, чтобы быть «бойцовской собакой». И Вэнс, и Уолц приняли эту роль агентство Associated Press

«На редкость вежливая дискуссия»

По мнению нескольких СМИ, встреча Уолца и Вэнса прошла «на удивление нормально и вежливо». Телеканал CNN назвал это большой редкостью для внутренней политики США. Оппоненты были любезны друг с другом, когда обсуждали свои взгляды на различные проблемы американского общества.

Фото: Mike Segar / Reuters

В частности, во время обсуждения вопроса вооруженных нападений на учебные заведения Уолц поделился личной историей, что его сын был свидетелем подобного случая. Вэнс посочувствовал оппоненту, а тот, в свою очередь, поблагодарил его за слова поддержки.

Тим, во-первых, я не знал, что твой 17-летний сын стал свидетелем такого кошмарного события. Мне искренне жаль, что так произошло, и я надеюсь, что с ним все в порядке. Господи, помилуй, это ужасно Джей Ди Вэнс кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии

Как Уолц и Вэнс использовали Харрис и Трампа для нападок друг на друга?

Согласно инфографике газеты The New York Times, участники дебатов потратили больше времени на споры о своих «боссах». Уолц критиковал оппонента 9 минут и 19 секунд, из которых 1 минута 21 секунда ушла на самого Вэнса, в то время как Трампу он посвятил почти 8 минут. Вэнс критиковал оппонента 8 минут и 13 секунд. Из них на Уолца ушло 2 минуты 43 секунды, а на Харрис — 5 минут 30 секунд.

Одним из сложных моментов дискуссии для Вэнса стало обсуждение штурма Капитолия 6 января 2021 года, а также заявлений Трампа об отрицании итогов выборов 2020 года, когда он проиграл действующему американскому лидеру Джо Байдену. Кандидат от демократов пытался заставить соратника экс-президента признать проигрыш, однако Вэнс ушел от ответа, сказав, что «сосредоточен на будущем».

Что произошло 6 января? Трамп проиграл выборы 2020 года, хотя утверждает обратное. 140 полицейских были избиты в Капитолии в тот день, много людей получили травмы. Демократия важнее победы на выборах Тим Уолц кандидат в вице-президенты США от Демократической партии

Кроме того, Уолц подверг жесткой критике позицию Трампа по вопросу прав женщин на аборт. По словам республиканца, каждый штат должен самостоятельно решить, имеют ли женщины право на проведение данной процедуры. Напарник Харрис продолжил ее риторику и заявил, что возможность сделать аборт «входит в основные права человека».

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Вэнс же давил на своего оппонента вопросами, почему Харрис, являясь действующим вице-президентом, не смогла решить проблемы инфляции, экономики, миграции и безопасности южных границ США.

Если у Камалы Харрис такие замечательные планы по решению проблем среднего класса, то ей следует воплотить их в жизнь сейчас. Не тогда, когда она просит о повышении, а на той работе, которую американский народ дал ей 3,5 года назад Джей Ди Вэнс кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии

Признания Уолца и Вэнса

Уолц неоднократно заявлял, что он был в Гонконге во время протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине 4 июня 1989 года, однако эту информацию опровергли. Агентство Reuters сообщает, что «на самом деле он был дома в Небраске» в это время.

На дебатах Уолцу задали об этом вопрос, добавив, что подобными заявлениями он ввел людей в заблуждение. В конечном итоге, когда на него надавили ведущие, он признал, что «оговорился» и перепутал даты.

Бывает, я могу наговорить всякого, я не был идеален. И временами я туповат Тим Уолц кандидат в вице-президенты США от Демократической партии

Вэнс высказался по поводу того, что критиковал Трампа перед президентскими выборами 2016 года. Он признался, что ошибался насчет экс-главы Белого дома. Он подчеркнул, что его мнение было сформировано из-за «нечестных выдумок» СМИ, которые «несправедливо постоянно очерняли» репутацию республиканца. Также Вэнс похвалил Трампа за его работу на посту главы государства.

Самое главное — Дональд Трамп за время своего президентства сделал то, в чем нуждается американский народ. А еще он на самом деле смог обеспечить стабильность во всем мире Джей Ди Вэнс кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Как дебаты повлияли на предвыборную гонку?

Как отмечает CBS, зрители дебатов были «более привержены демократическим взглядам», нежели избиратели по всей стране. Также электорат Демократической партии с большим энтузиазмом относился к Уолцу, чем республиканцы к Вэнсу.

26 июля газета The Hill сообщила, что часть членов Республиканской партии в Конгрессе США с «большим непониманием» отнеслись к выбору Трампа, назвав его «худшим из возможных».

Тем не менее, по результатам опроса телеканала, Вэнс победил в дебатах с результатом 42 процента, Уолц набрал 41 процент, а 17 процентов телезрителей посчитали, что встреча закончилась ничьей.

По информации издания The Guardian, наиболее близкие к Трампу помощники заявили, что выступление Вэнса было блестящим и помогло изменить отношение к его персоне как среди членов Республиканкой партии, так и среди американцев.