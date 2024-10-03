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10:10, 3 октября 2024Из жизни

Кинолог назвал три худшие породы собак для домашнего содержания

Кинолог Росс Макнамара назвал такс одной из худших собак для дома

Фото: Unsplash

Кинолог из Великобритании рассказал, какие породы собак никогда бы не завел дома сам. На пост специалиста в социальной сети обратило внимание издание The Sun.

Росс Макнамара работает с собаками более 12 лет. В очередном видео для своего аккаунта он решил назвать три породы, которые на его взгляд, являются худшими для домашнего содержания. На третье место специалист поставил такс. Он считает, что эти собаки слишком много и громко лают, и требуют слишком много внимания к себе. Макнамара отметил, что с лаем у него проблем нет, однако он «не хочет собаку, которая все время ползает по тебе».

Второе место в рейтинге кинолога заняли собак с плоскими мордами, вроде французских бульдогов и мопсов. Макнамара объяснил, что не хочет, чтобы его сон прерывал храп питомца. «Это даже не похоже на обычный храп. Они издают какие-то странные звуки, и кажется, что они задыхаются. Я не в восторге от такого», — раскрыл мысль он.

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Худшими для дома Макнамара назвал пастушьих собак, вроде тибетских мастиффов или бернских зенненхаундов. Он заявил, что эти породы от природы слишком независимы и не приспособлены для жизни в доме. «Мне лично нравится держать собак, которые любят меня, а не показывают средний палец, каждый раз, когда я прошу о чем-то», — иронично отметил кинолог.

Его заявления вызвали бурные эмоции среди подписчиков. В частности, многие заявили, что их таксы не лают и не приставучие, а мопсы и французские бульдоги не храпят.

Ранее ветеринар из Великобритании назвал пять пород собак, которые на его взгляд, являются худшими для домашнего содержания. На первое место в своем списке он поставил шарпеев из-за особенностей их кожи.

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      Никита Савин
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