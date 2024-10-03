Москвичам предсказали теплый октябрь

Синоптик Позднякова: до середины октября погода в Москве останется теплее нормы

Температура в Москве до середины октября, согласно расчетам, останется на уровне выше нормы. Об этом в Telegram-канале рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Согласно прогнозам, 4 и 7 октября максимальная температура воздуха в столице повысится до плюс 18-20 градусов. Причина тепла — атлантические циклоны. Вместе с теплым воздухом они принесут и дожди.

Начало второй декады месяца будет аномально теплым. К норме температура приблизится только к середине месяца. «А затем не за горами и первые снежинки в воздухе», — предсказала синоптик. Она напомнила, что в 2023 году земля в столице была покрыта снегом уже 26 октября.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предсказал снежную зиму в центральных регионах страны. По словам специалиста, осадков в этом сезоне будет не меньше, чем прошлой зимой.