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19:09, 3 октября 2024Силовые структуры

Силовики поймали троих похитителей российской школьницы

СК задержал троих похитителей восьмиклассницы под Рязанью

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Globallookpress.com

Троих жителей Московской области подозревают в похищении восьмиклассницы в Рязанской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Задержанные 1985, 1986 и 2008 годов рождения стали фигурантами уголовного дела о похищении несовершеннолетней. Решается вопрос об их аресте.

По данным СК, 29 сентября в городе Рыбное мужчины насильно затащили 16-летнюю девушку в автомобиль и увезли в Московскую область, чтобы выдать замуж за своего родственника. Силовики оперативно установили местонахождение школьницы, освободили и передали родителям.

2 октября сообщалось, что в Воронежской области осудили четверых россиян, которые похитили человека и вымогали у него деньги.

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      Любовь Ширижик
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