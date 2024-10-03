Силовики поймали троих похитителей российской школьницы

СК задержал троих похитителей восьмиклассницы под Рязанью

Троих жителей Московской области подозревают в похищении восьмиклассницы в Рязанской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Задержанные 1985, 1986 и 2008 годов рождения стали фигурантами уголовного дела о похищении несовершеннолетней. Решается вопрос об их аресте.

По данным СК, 29 сентября в городе Рыбное мужчины насильно затащили 16-летнюю девушку в автомобиль и увезли в Московскую область, чтобы выдать замуж за своего родственника. Силовики оперативно установили местонахождение школьницы, освободили и передали родителям.

2 октября сообщалось, что в Воронежской области осудили четверых россиян, которые похитили человека и вымогали у него деньги.