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15:10, 3 октября 2024Культура

Стало известно о возможных проблемах с законом у Тимати

МК: в картинг-клубе Тимати пострадал четырехлетний ребенок

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Четырехлетний ребенок получил перелом руки во время катания в картинг-клубе российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов). Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Инцидент произошел в сентябре. Карт врезался в ограду и перевернулся. По предварительным данным, у гоночной машины отказали тормоза.

РИАМО сообщает, что после случившегося было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее сообщалось, что актер и сценарист Константин Мурзенко, известный по роли «фашиста» в культовом фильме «Брат-2», задолжал налоговой 1,5 миллиона рублей.

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