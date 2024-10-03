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03:50, 3 октября 2024Силовые структуры

Трое соучастников нападения на «Крокус» планировали еще один теракт

Трое соучастников нападения на «Крокус Сити Холл» планировали еще один теракт
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Трое соучастников нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» планировали еще один теракт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

«Помимо обвинения в совершении теракта, трем фигурантам дела также предъявлено обвинение в приготовлении к террористическому акту», — говорится в документе.

Отмечается, что обвиняемые планировали подрыв самодельного взрывного устройства. В связи с этим против них также выдвинули обвинение в незаконном изготовлении взрывного устройства, совершенном организованной группой.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта. Тогда в концертном зале должен был пройти концерт группы «Пикник», однако незадолго до его начала в здание ворвались вооруженные огнестрельным оружием мужчины и начали стрелять по посетителям. После они подожгли концертный зал и попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.

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      Марина Совина
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