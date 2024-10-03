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10:12, 3 октября 2024Россия

Взрыв трехтонной бомбы в Курской области сняли на видео

Армия России применила по позициям ВСУ бомбу ФАБ-3000, это попало на видео

Армия России применила трехтонную бомбу по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора» и публикует соответствующее видео.

На кадрах объективного контроля видно взрыв в поле, после которого в небо поднимается облако дыма.

По данным канала, на видео зафиксирован взрыв бомбы ФАБ-3000 массой свыше трех тонн. Ее применили около населенного пункта Кремяное вечером 2 октября, говорится в сообщении под роликом.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщил о сбросе российскими войсками на позиции ВСУ вакуумной бомбы ОДАБ-9000. Позже в использовании этого оружия усомнились, предположив, что речь может идти о ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции.

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      Алан Босиков
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