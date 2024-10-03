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16:08, 3 октября 2024Силовые структуры

Задержаны обвиняемые в совершенной 21 год назад расправе над российским милиционером

В Смоленске задержали обвиняемых в убийстве милиционера и его брата в 2003 году

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Смоленске задержали членов организованной группы, обвиняемых в расправе над милиционером и его братом, совершенной 21 год назад. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Наталья Зуева.

По данным ведомства, в 2003 году фигуранты решили расправиться с действующим милиционером из-за дачи им показаний по делу о покушении на экс-правоохранителя. Они собрали информацию о жизни и местонахождении потерпевшего. Утром 16 декабря сообщники надели специальную одежду с эмблемами одного из силовых ведомств, взяли автоматы и на машине приехали на стоянку, где находился пострадавший и его родной брат. Обвиняемые похитили родственников и вывезли в лес. Там мужчин лишили жизни. Тела члены преступной группы сожгли.

На тот момент установить обстоятельства безвестного исчезновения потерпевших не удалось. Однако в ходе работы по раскрытию преступлений совершенных в прошлые годы, сотрудниками СКР и МВД были установлены трое подозреваемых. Двоих задержали при поддержке Росгвардии, они обвиняются по пунктам «а», «в», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц, сопряженное с их похищением, совершенное организованной группой»). Третий обвиняемый уже арестован.

Жертва — майор милиции Владимир Зайцев, бывший сотрудник УБОП Смоленской области, уточнил «Ленте.ру» источник. Ему было 34 года, а его брату — 25 лет. Нападавшие были одеты в форму ФСБ. Показания милиционера, из-за которых произошла расправа, касались покушения на бывшего следователя прокуратуры: он уволился, стал директором предприятия и вступил в конфликт с крупным ОПС Смоленска.

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      Екатерина Кашурникова
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