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09:17, 3 октября 2024Ценности

Зендея появилась на Неделе моды в экстремально короткой юбке

Актриса Зендея появилась на показе Louis Vuitton в экстремально короткой юбке

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Американская актриса Зендея появилась на Неделе моды в Париже в откровенном образе. Соответствующие снимки приводит Daily Mail.

27-летняя знаменитость посетила показ модного дома Louis Vuitton в жакете с глубоким V-образным декольте в сочетании с экстремально короткой юбкой розового цвета. Наряд телезвезды дополнили колготки в сетку и туфли на каблуках, а в руках она держала небольшую сумку. На губы инфлюэнсеру нанесли яркую красную помаду, а завершили ее образ несколько аксессуаров Bvlgari.

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В мае Зендея снялась в откровенном образе для австралийской версии журнала Vogue. Тогда актриса предстала перед камерой в топе с длинными рукавами, который она надела на голое тело, и трусах с высокой посадкой люксового бренда Schiaparelli.

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      Карина Черных
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