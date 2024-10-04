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13:22, 4 октября 2024Мир

Аргентина решила вернуть спорные с Британией острова

Аргентина решила вернуть Фолкленды после передачи Маврикию Британией Чагоса

Фото: Pedro Lazaro Fernandez / Reuters

Аргентина решила вернуть спорные с Великобританией Фолклендские (Мальвинские) острова после передачи британской стороной Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Диана Мондино в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Следуя по пути, который мы начали, с помощью конкретных действий, а не пустой риторики, мы собираемся восстановить полный суверенитет над нашими Мальвинскими островами», — написала глава МИД Аргентины.

Мондино отметила, что Маврикию удалось вернуть себе Чагос, что означает конец последней британской колонии в Африке. Буэнос-Айрес приветствует этот шаг, подчеркнула министр.

3 октября Британия договорилась с Маврикием о передаче ему суверенитета над архипелагом Чагос, включая остров Диего-Гарсия, на котором расположена британско-американская военная база. Эта база останется под контролем Лондона в течение 99 лет для обеспечения ее непрерывного функционирования.

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      Лина Пивоварова
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