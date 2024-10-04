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06:37, 4 октября 2024Бывший СССР

Бойцы бригады ВСУ вышли на митинг из-за отсутствия достаточного количества вооружений

Дезертиры бригады ВСУ устроили митинг в Вознесенске из-за проблем в армии

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Вознесенске бойцы из 123-й бригады территориальной обороны ВСУ, самовольно покинувшие линию фронта в Донбассе, вышли на митинг, сообщает «Общественное».

Около сотни военных вышли на протест, чтобы привлечь внимание на недостаток вооружения для участия в боевых действий, а также к недостаточной подготовке для них.

Ранее командующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Александр Сырский после потери Угледара приказал усилить оборону на восточном участке фронта в ДНР, который находится под контролем Киева.

Сырский уточнил, что работает на «одном из самых горячих участков фронта» в составе 25-й Сичеславской воздушно-десантной бригады, которая действует на покровском направлении. «Работая в бригаде, я принял ряд решений, направленных на укрепление устойчивости и эффективности нашей обороны», — заявил командующий.

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      Сергей Грехов
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