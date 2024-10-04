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22:03, 4 октября 2024Интернет и СМИ

Российские музыкальные стриминги начали помечать музыкантов-иноагентов

РБК: российские музыкальные сервисы начали маркировать музыкантов-иноагентов

Российские музыкальные сервисы начали маркировать музыкантов, признанных в РФ иноагентами. На это обратил внимание РБК.

На нескольких стриминговых платформах вечером 4 октября одновременно появились соответствующие пометки как у выступающих сольно певцов, так и у групп, если один из участников является иноагентом. В частности, статус проставлен у Земфиры, Монеточки, Бориса Гребенщикова (все признаны Минюстом России иноагентами), групп «Машина времени» и «Би-2».

Депутат Антон Горелкин рассказал изданию, что власти на протяжении длительного времени обсуждали с отраслью детали нововведения. «Теперь иноагенты больше не смогут скрывать свой статус от пользователей, и каждый [слушатель] сможет принять осознанное решение, нужно ли ему поддерживать таких артистов», — объяснил он.

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      Марина Совина
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