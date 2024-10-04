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11:23, 4 октября 2024Россия

В Орловской области объявили ракетную опасность

Губернатор Орловской области Клычков: в регионе объявлена ракетная опасность

Фото: Владислав Самошкин / Фотобанк Лори

На территории Орловской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

«Внимание!!! В регионе объявлена ракетная опасность. Просьба отойти от окон и переместиться в безопасное место!!!!»— написал губернатор.

Авиационную опасность также объявили в Воронежской области. Губернатор Александр Гусев призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

Орловская область граничит с Тульской, Калужской, Брянской, Курской и Липецкой областями. Расстояние от региона до Москвы составляет около 380 километров.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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