В Орловской области объявили ракетную опасность

Губернатор Орловской области Клычков: в регионе объявлена ракетная опасность

На территории Орловской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

«Внимание!!! В регионе объявлена ракетная опасность. Просьба отойти от окон и переместиться в безопасное место!!!!»— написал губернатор.

Авиационную опасность также объявили в Воронежской области. Губернатор Александр Гусев призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

Орловская область граничит с Тульской, Калужской, Брянской, Курской и Липецкой областями. Расстояние от региона до Москвы составляет около 380 километров.