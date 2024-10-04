Ведущая популярного шоу на СТС назвала причины его закрытия

Ведущая «Снимите это немедленно!» Строгая: шоу закрыли после перестановок на СТС

Дизайнер, бывшая ведущая популярной программы «Снимите это немедленно!» на канале СТС Таша Строгая назвала причины закрытия шоу. На эту тему она высказалась в беседе с проектом «Модный подкаст», ролик вышел на YouTube.

По словам телеведущей, программу закрыли после перестановок и смены руководства телеканала СТС. «У нас уже появился цензор от канала, который утверждал [все] вплоть до луков. Это уже все было очень, очень тяжело. Та легкость, которая была, ушла», — заявила она. Кроме того, как заверила Строгая, в последние годы существования проекта от его команды начали просить сменить аудиторию на более молодежную.

Она добавила, что спустя некоторое время после кадровых изменений на СТС также начала выходить похожая по формату на «Снимите это немедленно!» программа, ведущим которой стал стилист Александр Рогов. Как отметила дизайнер, одновременное существование на канале двух таких передач было бы странным.

«Я думаю, просто пришло свое время, нужно было уже остановиться», — подытожила она.

Программа «Снимите это немедленно!» была посвящена смене имиджа. В проекте участвовали женщины, которым команда шоу подбирала новую одежду, прически и макияж. Передача выходила на СТС с 2004 по 2017 год.

Ранее артист эстрады Александр Морозов рассказал, почему закрылась юмористическая программа «Кривое зеркало». Он заявил, что артисты стали покидать передачу, потому что съемки в ней приносили им меньше денег, чем сольные гастроли.