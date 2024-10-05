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17:03, 5 октября 2024Ценности

40-летняя Юлия Пересильд показала внешность на фото школьных времен

40-летняя актриса Юлия Пересильд показала внешность на фото школьных времен
Юлия Пересильд слева

Юлия Пересильд слева. Фото: @juliaperesild

Российская актриса Юлия Пересильд показала внешность на фото школьных времен. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда фильма «Вызов» поздравила учителей с профессиональным праздником и поделилась кадрами, сделанными во время учебы. На одном из них она предстала с аттестатом в руке, позируя в облегающем розовом платье с короткими рукавами и П-образным вырезом. Также будущая артистка уложила волосы в высокую прическу и украсила их несколькими белыми заколками.

В сентябре Юлия Пересильд показала фото в традиционно мужском костюме с фразой «чувствую себя собой».

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      Карина Черных
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