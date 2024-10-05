Британские следователи годами покрывали похотливого миллиардера

The Guardian: следователи Скотленд-Ярда брали взятки у Мохаммеда аль-Файеда

Следователи британского Скотленд-Ярда годами брали взятки у миллиардера Мохаммеда аль-Файеда. Как сообщает The Guardian, силовики покрывали его, чтобы скрыть последствия сексуальных домогательств египтянина к десяткам женщин.

«Одной из предполагаемых жертв коррупции была молодая няня детей аль-Файеда — Эрмина да Силва, которая была уволена в 1994 году после того, как, по-видимому, отвергла ухаживания миллиардера. Она пригрозила египтянину заявлением о сексуальных домогательствах, после чего была арестована по сфабрикованным обвинениям в краже, но позже была освобождена без предъявления обвинений», — сообщили журналисты со ссылкой на документы и собственные источники в окружении аль-Файеда.

Экс-заместитель руководителя службы безопасности принадлежавшего аль-Файеду универмага Harrods — Имон Койл — подтвердил, что старший командир лондонской полиции регулярно получал большие корзины с товарами за услуги, которые оказывал похотливому египтянину. По его словам, еще как минимум один сотрудник вообще «был на зарплате».

Издание отмечает, что еще в 1997 году было составлено 52-страничное заявление о коррупции в Скотленд-Ярде, однако тогда делу не дали ход. Теперь же лондонская полиция проводит новое расследование. Сам аль-Файед скончался в сентябре 2023 года в возрасте 94 лет.

Ранее экс-стюардесса частного самолета также обвинила миллиардера в увольнении за отказ в сексе. По словам Джерри Макдональд, аль-Файед целовал и обнимал ее, а однажды засунул руку в блузку и в ультимативной форме предложил провести с ним ночь, на что получил отказ.