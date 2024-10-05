Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:35, 5 октября 2024Россия

Кадыров стал почетным строителем России

Файзуллин вручил Кадырову знак «Почетный строитель России»

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Министр ЖКХ России Ирек Файзуллин вручил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову знак «Почетный строитель России». Об этом сообщает РИА Новости.

Награждение прошло в Грозном в субботу, 5 октября. Уточняется, что Кадырову вручили знак за профессионализм, трудолюбие и верность профессии.

Ранее сообщалось, что сын главы Чечни Адам Кадыров попал в книгу рекордов России в качестве «самого молодого начальника службы безопасности главы субъекта России». Этот пост он занял в 16 лет в ноябре прошлого года, однако награждение состоялось позже из-за «ожидания подходящего момента». Вручение диплома произошло в ходе турнира АСА180 по ММА и было показано в эфире телеканала «Матч ТВ».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В России сообщили о потере новейшего дрона в зоне СВО. Его мог сбить сопровождавший истребитель

      Названы причины возможного закрытия заводов Volkswagen

      Кадыров стал почетным строителем России

      На Украине призвали «перенести войну в Беларусь»

      Стало известно о давлении Запада на Зеленского

      «Хезболла» нанесла удар по военному комплексу на севере Израиля

      ВСУ обстреляли Горловку

      Успешный музыкант умер в 34 года перед выпуском нового альбома

      Жена российского миллиардера прогулялась по улице с сумкой за десятки тысяч рублей

      Посол Сирии в России заявил о неправильном переводе его слов о вступлении в БРИКС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше