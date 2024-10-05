Кадыров стал почетным строителем России

Файзуллин вручил Кадырову знак «Почетный строитель России»

Министр ЖКХ России Ирек Файзуллин вручил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову знак «Почетный строитель России». Об этом сообщает РИА Новости.

Награждение прошло в Грозном в субботу, 5 октября. Уточняется, что Кадырову вручили знак за профессионализм, трудолюбие и верность профессии.

Ранее сообщалось, что сын главы Чечни Адам Кадыров попал в книгу рекордов России в качестве «самого молодого начальника службы безопасности главы субъекта России». Этот пост он занял в 16 лет в ноябре прошлого года, однако награждение состоялось позже из-за «ожидания подходящего момента». Вручение диплома произошло в ходе турнира АСА180 по ММА и было показано в эфире телеканала «Матч ТВ».