Минобороны раскрыло причину прорыва обороны ВСУ в Угледаре

Минобороны: армия России прорвала оборону ВСУ в Угледаре, взяв город в клещи

Причиной прорыва обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре стал обходной маневр группировки войск «Восток», который позволил взять город в клещи с флангов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.

«Ключом к украинской обороне Угледара оказался обходной маневр подразделений группировки войск "Восток", которым ударами с флангов удалось взять город-крепость в клещи. В освобожденном городе нашим штурмовикам достались немалые трофеи», — заявили в ведомстве.

Утверждается, что ВСУ оказывали сопротивление до последнего, однако «перед лицом неминуемого окружения» они ушли из Угледара, а более 40 украинских солдат сдались в плен. Отмечается, что российские военные смогли получить в Угледаре брошенное ВСУ оружие и боеприпасы производства стран НАТО.

Ранее пресс-офицер 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Арсений Прилипка заявил, что армия России получила серьезное преимущество после взятия Угледара. По его словам, Российская армия взяла Угледар по причине «полного превосходства» над ВСУ, в том числе в артиллерии, дронах и средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ).