Над российским регионом сбили несколько беспилотников

Губернатор Гусев: ПВО сбила несколько беспилотников над Воронежской областью

Над Воронежской областью сбили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что дроны были перехвачены и подавлены силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Предварительно, никто не пострадал. Информация о разрушениях пока не поступала.

Гусев уточнил, что на территории региона продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА.

Ранее три дрона-камикадзе атаковали здание администрации Горловки в Донецкой народной республике (ДНР). Два из них врезались в стены пятого этажа, а третий влетел в окно. В результате случившегося вспыхнул пожар.