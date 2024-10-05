Сбежавшую из Эстонии украинку с болторезом задержали российские пограничники

ФСБ: под Псковом задержали украинку за незаконное пересечение российской границы

Российские пограничники задержали в Псковской области гражданку Украины, которая незаконно пересекла границу между Эстонией и РФ. Во время задержания при себе женщина имела болторез и плоскогубцы. Об этом сообщает РИА Новостисо ссылкой на пресс-службу ПУ ФСБ России по региону.

Пойманная украинка утверждает, что следовала в Россию без документов, удостоверяющих личность, которые якобы оставила в Эстонии, по личным мотивам. Задержание молодой женщины произошло в Печорском муниципальном округе при содействии члена добровольной народной дружины.

Сотрудники регионального погрануправления установили, что нарушительница является гражданкой Украины. В ее личных вещах, помимо денег, нашлись болторез и плоскогубцы, которые могли использоваться для преодоления заграждений, а также вещи для длительного пребывания в лесу: походные спички, фонарик и газовая горелка.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации). «На основании решения суда злоумышленница заключена под стражу», — отметили в погрануправлении.