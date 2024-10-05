Стали известны подробности задержания военного блогера Гузенко на Дне города

Блогер Гузенко заявил о нанесении побоев во время задержания в Новопавловске

Стали известны подробности задержания на Дне города в Новопавловске Ставропольского края военного блогера Егора Гузенко с позывным Тринадцатый. Информация появилась в его Telegram-канале.

Так, Гузенко записал видео из отдела МВД России по Кировскому району, указав, что не знает причину задержания, во время которого ему также нанесли побои.

«Задержали меня сотрудники. Причем когда задерживали, еще и лупили. (...) Можете все приходить. Я впервые приехал домой, и вот так меня встретил родной город», — заявил автор ролика.

Гузенко публиковал в своем Telegram посты о ситуации в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Также он, в частности, сообщал об отправке бойцов ЧВК «Вагнер» для отражения атак украинских войск в Курской области.