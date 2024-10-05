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21:41, 5 октября 2024Интернет и СМИ

Telegram создаст аналог YouTube

Telegram создаст аналог YouTube в своем мессенджере

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Telegram создаст аналог YouTube в своем мессенджере. Об этом сообщается в Telegram-канале «Telegram Contests».

Компания объявила конкурс для разработчиков iOS на создание видеохостинга, который продлится до 25 октября. «Задача: внедрить медиаплеер с поддержкой потоковой передачи HLS (как для аудио, так и для видео) в Telegram для iOS», — говорится в сообщении.

Предполагается, что медиаплеер заменит AVPlayer, который в настоящее время используется в Telegram. Также отмечается, что использование веб-интерфейса для воспроизведения аудио или видео запрещено.

Итоги конкурса будут подведены в ноябре. В сообщении говорится, что призовой фонд составит 50 тысяч долларов.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что правоохранительные ведомства благодаря использованию Telegram раскрыли множество дел. Издание назвало мессенджер «охотничьими угодьями» для злоумышленников и в то же время полицейских. Как заявила газета, спецслужбы используют его для проникновения в преступные группировки даже без сотрудничества с администрацией Telegram.

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      Марина Совина
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