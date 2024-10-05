В Азербайджане захотели пересмотреть сотрудничество с США

Депутаты парламента Азербайджана предложили расторгнуть ряд соглашений с США

Депутаты парламента Азербайджана захотели расторгнуть ряд соглашений с Соединенными Штатами и запретить в стране деятельность Агентства США по международному развитию (USAID). Как передает Trend, это предложение, отправленное письмом министру иностранных дел страны Джейхуну Байрамову, стало ответом на обращение американских конгрессменов к госсекретарю США Энтони Блинкену.

«Мы убеждены, что данное обращение было инициировано Госдепартаментом США. Этот документ, содержащий проявления расовой дискриминации в отношении Азербайджана, наполненный ложными обвинениями, противоречащий принципам диалога, с призывами к освобождению военных преступников и поддержке милитаризации Армении, неприемлем», — сказано в письме, которое подписали 43 депутата Милли Меджлиса.

Парламентарии констатировали, что обращение конгрессменов не соответствует нормам международного права, а также свидетельствует об отсутствии интереса США к развитию двусторонних отношений с Азербайджаном.

Речь в письме идет о просьбе 60 членов Конгресса США, которые попросили Блинкена оказать давление на президента Азербайджана Ильхама Алиева с целью обеспечения защиты прав человека и освобождения политических заключенных в преддверии климатического саммита COP29, который пройдет в столице страны Баку в следующем месяце.

Ранее Алиев обвинил США в манипулировании санкциями в отношении своей страны. Он напомнил, что США ввели их в 1992 году, но в 2001-м они были приостановлены. Алиев связал это с тем, что Соединенные Штаты начали военную операцию в Афганистане и «Азербайджан им понадобился».