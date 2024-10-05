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10:59, 5 октября 2024Мир

Военный эксперт раскрыл сценарий конфликта России и НАТО

Военный эксперт Драго Боснич: США не переживут войну с Россией

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Военный эксперт Драго Боснич раскрыл сценарий конфликта России и НАТО. США не переживут войну с Россией, следует из его публикации в InfoBRICS.

«"План победы" [президента Украины Владимира] Зеленского, по сути, сводится к завышенному списку пожеланий, рассчитанному на эскалацию отношений между Россией и НАТО. Иными словами, Западу нужно вступить в войну с Россией, чтобы предотвратить полное поражение киевского режима», — отметил в своей публикации Боснич.

Военный эксперт подчеркнул, что многие официальные лица в США «не в восторге» от «плана Зеленского», поскольку вступление в войну с Россией, обладающей ядерным оружием, «означало бы конец самой Америки», тем более что «у Москвы есть преимущество как в качественном, так и в количественном отношении», подчеркнул Боснич.

«Ее стратегический арсенал не имеет себе равных, и Пентагон наверняка это осознает. "План победы" Зеленского еще не обнародован, но высокопоставленные американские чиновники, видевшие его, говорят, что в нем нет ничего оригинального или новаторского», — заключил эксперт.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер прокомментировал «план победы» Владимира Зеленского. По его словам, он предполагает действия третьих стран.

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      Елена Торубарова
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