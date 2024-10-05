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03:45, 5 октября 2024Россия

ВСУ атаковали дронами гражданские предприятия в Воронежской области

Воронежский губернатор Гусев: ВСУ атаковали дронами гражданские предприятия

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи дронов попытались атаковать несколько предприятий в Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он уточнил, что на этих производствах выпускается гражданская продукция.

В результате налета на одном из предприятий произошло возгорание. Еще одно подвергнувшееся атаке производство не пострадало.

4 октября Гусев сообщил, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили в Аннинском районе Воронежской области украинские беспилотники. Один из дронов упал на территорию нефтебазы, в результате чего загорелась пустая цистерна. Пострадавших не было.

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      Марина Совина
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