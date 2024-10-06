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19:53, 6 октября 2024Интернет и СМИ

Алексеева и Моргун приняли участие в пленарной сессии в рамках BRICS+ Fashion Summit

Руководители «Москвички» Алексеева и Моргун выступили на BRICS+ Fashion Summit

Фото: предоставлено организаторами

Главный редактор нового глянцевого журнала «Москвичка» Дарина Алексеева и программный директор клуба издания Мария Моргун приняли участие в пленарной сессии «Модный стрим. Продвижение от нового поколения» в рамках Международной BRICS+ Fashion Summit — единственного в мире события модной индустрии, собравшего более 100 стран. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы мероприятия.

Участники сессии обсудили новые форматы продвижения, наиболее востребованные площадки для продвижения модного контента и то, как брендам адаптироваться ко всем этим новшествам — стриминговым платформам и живым трансляциям.

Фото: предоставлено организаторами

«Я думаю, что все согласятся, что тема «Модный стрим. Продвижение от нового поколения» суперактуальная, поколение Z, самые юные блогеры, инфлюэнсеры своими руками буквально меняют ландшафт модной индустрии, социальные медиа меняют не только модную индустрию, нашу жизнь в том числе», — отметила в начале своего выступления Мария Моргун.

В свою очередь, Дарина Алексеева выразила мнение, что в настоящий момент Telegram — это «лучшая и единственная площадка для развития бренда». «Чтобы в нем громко "выстрелить", нужно сформировать пул людей, которые откликаются на месседж твоего бренда, выстроить с ними долгоиграющее сотрудничество, поддерживать связь с аудиторией постоянно, подогревать ее новостями с офлайн-мероприятий и вести коммуникацию через разные медиаканалы», — пояснила главный редактор.

Мария Моргун

Мария Моргун

Фото: предоставлено организаторами

Кроме того, она указала на значимость печатной продукции, несмотря на то что существует множество диджитал-платформ. «Принт нужен, потому что это очень красиво и остается на века», — отметила Алексеева.

Выступившая на мероприятии известный пиар-специалист в области моды в США, основательница PR-агентства People's Revolution Келли Катрон в своей речи подчеркнула перспективность масштабирования российских брендов на международный рынок. «Я думаю, что это так. Когда я вернусь домой, я хочу поговорить с некоторыми людьми о том, что здесь происходит, и, возможно, приоткрыть дверь пошире», — поделилась планами гостья из Америки.

В дискуссии также приняли участие журналист KAKDELA Мария Тарасова, директор Tajikistan Fashion Week Тахир Ибрагимов, медиапродюсер, основательница ed-сообщества NFT CONF Евгения Плотникова.

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      Екатерина Подвигина
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